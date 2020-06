Wtorkowe spotkanie pomiędzy Werderem Brema a Bayernem Monachium może zapewnić Bawarczykom kolejny triumf w lidze. Czy Bayern z Robertem Lewandowskim w składzie pokona niżej notowanego rywala? Śledź relację z meczu razem z Interią!

Przewaga Bayernu Monachium nad Borussią Dortmund jest już wystarczająco duża, by Bawarczycy nie musieli śledzić poczynań podopiecznych Luciena Favre'a. Jeżeli uda im się wygrać z Werderem, to już dziś zapewnią sobie mistrzostwo Niemiec.

- Pragniemy wziąć ten tytuł już teraz i przedłużyć naszą zwycięską serię - powiedział przed meczem trener Bayernu Hansi Flick.

Do wyjściowego składu powrócił Robert Lewandowski. W poprzedniej kolejce polski napastnik pauzował z powodu żółtych kartek.



Goście wygrali we wszystkich 18 minionych spotkaniach przeciwko Werderowi, nic więc dziwnego, że Bawarczycy od samego początku ruszyli do ataku. Już w 4. minucie zrobiło się bardzo groźnie przed bramką gospodarzy, jednak nawet gdyby piłka wpadła do siatki, to gol nie byłby uznany. Sędzia dopatrzył się bowiem spalonego.





Werder Brema - Bayern Monachium 0-0, trwa I połowa

Bundesliga - wyniki, tabela, strzelcy



32. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-06-16 20:30 | Stadion: wohninvest WESERSTADION | Arbiter: H. Osmers Werder Brema Bayern Monachium 0 0

0 0 Werder Brema Bayern Monachium Neuer Alaba Boateng Kimmich Pavard Coman Davies Gnabry Goretzka Lewandowski Mueller Pavlenka Friedl Gebre Selassie Moisander Veljkovic Vogt Bittencourt Rashica Eggestein Klaassen Osako SKŁADY Werder Brema Bayern Monachium Jiří Pavlenka Manuel Neuer Marco Friedl David Alaba Theodor Gebre Selassie Jerome Boateng Niklas Moisander Joshua Kimmich Milos Veljkovic Benjamin Pavard Kevin Vogt Kingsley Coman Leonardo Bittencourt Alphonso Davies Milot Rashica Serge Gnabry Maximilian Eggestein Leon Goretzka Davy Klaassen Robert Lewandowski Yuya Osako Thomas Mueller REZERWOWI Stefanos Kapino Sven Ulreich Sebastian Langkamp Lucas Hernández Pi Philipp Bargfrede Álvaro Odriozola Arzallus Fin Bartels Chris Richards Christian Groß Mickaël Cuisance Niclas Füllkrug Oliver Batista Meier Claudio Pizarro Sarpreet Singh Joshua Thomas Sargent Kwasi Okyere Wriedt Davie Selke Joshua Zirkzee

STATYSTYKI Werder Brema Bayern Monachium 0 0 Posiadanie piłki 40% 60% Strzały 2 2 Strzały na bramkę 1 0 Rzuty rożne 0 1 Faule 0 2 Spalone 0 1