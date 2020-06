Na dwie kolejki przed końcem sezonu, piłkarze Bayernu zapewnili sobie mistrzostwo Niemiec. Drużyna z Monachium pomimo gry w dziesiątkę, wygrała z Werderem 1-0, a jedyną bramkę w tym meczu zdobył Robert Lewandowski.

Bayern Monachium wygraną w meczu z Werderem zapewnił sobie ósme z rzędu mistrzostwo Niemiec. Ligowa dominacja Bawarczyków w ostatnim czasie jest niezaprzeczalna. Bliski kolejnego indywidualnego sukcesu jest również Robert Lewandowski.

Polski napastnik ma już na swoim koncie 31 bramek, natomiast drugi w klasyfikacji strzeleckiej Timo Werner, zdobył do tej pory 25 goli. "Lewy" również pobił swój indywidualny rekord liczby zdobytych bramek w jednym sezonie Bundesligi. Wcześniej najwięcej zdobył ich 30.



Goście wygrali we wszystkich 18 minionych spotkaniach przeciwko Werderowi, nic więc dziwnego, że Bawarczycy od samego początku ruszyli do ataku. Już w 4. minucie zrobiło się bardzo groźnie przed bramką gospodarzy, lecz nawet gdyby piłka wpadła do siatki, to gol nie byłby uznany. Sędzia dopatrzył się bowiem spalonego.



Spora przewaga Bayernu nie podcięła jednak skrzydeł drużynie gospodarzy i Werder odpowiedział już po kilku minutach. Maximilian Eggestein oddał bardzo mocny strzał z dystansu, a pędząca futbolówka przeleciała tuż obok słupka.



Spotkanie rozgrywane było w szybkim tempie. Z każdą kolejną minutą zarysowywała się optyczna przewaga podopiecznych Flicka. W 23. minucie Thomas Mueller dorzucił futbolówkę w pole karne, a Kingsley Coman uderzył głową, lecz nie wpakował piłki do siatki.





32. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-06-16 20:30 | Stadion: wohninvest WESERSTADION | Arbiter: H. Osmers 0 1 Werder Brema Bayern Monachium Neuer Alaba Boateng Kimmich Pavard Coman Davies Gnabry Goretzka Lewandowski Mueller Pavlenka Friedl Gebre Selassie Moisander Veljkovic Vogt Bittencourt Rashica Eggestein Klaassen Osako SKŁADY Werder Brema Bayern Monachium Jiří Pavlenka Manuel Neuer Marco Friedl David Alaba Theodor Gebre Selassie Jerome Boateng Niklas Moisander 89′ 89′ Joshua Kimmich 88′ 88′ Milos Veljkovic Benjamin Pavard 46′ 46′ Kevin Vogt Kingsley Coman 62′ 62′ Leonardo Bittencourt 19′ 19′ 79′ 79′ Alphonso Davies 62′ 62′ Milot Rashica 82′ 82′ Serge Gnabry 56′ 56′ Maximilian Eggestein Leon Goretzka 84′ 84′ Davy Klaassen 43′ 43′ Robert Lewandowski Yuya Osako Thomas Mueller REZERWOWI Stefanos Kapino Sven Ulreich 46′ 46′ 88′ 88′ Sebastian Langkamp 82′ 82′ Lucas Hernández Pi Philipp Bargfrede Álvaro Odriozola Arzallus 62′ 62′ Fin Bartels Chris Richards Christian Groß Mickaël Cuisance 84′ 84′ Niclas Füllkrug Oliver Batista Meier 88′ 88′ Claudio Pizarro Sarpreet Singh 62′ 62′ Joshua Thomas Sargent Kwasi Okyere Wriedt Davie Selke Joshua Zirkzee

Chwilę później bardzo dobrze zabrał się z piłką Lewandowski po podaniu z głębi boiska. Polski napastnik nie zdołał jednak oddać strzału, bowiem skutecznie interweniował Gebre Selassie.