Robert Lewandowski nie zagra w meczu Ligi Mistrzów z PSG, ale może wrócić już na sobotnie starcie z Wolfsburgiem. To oznacza, że wciąż ma szanse na pobicie rekordu Gerda Muellera.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski wrócił na boisko! Póki co wznowił treningi. Wideo INTERIA.TV

Powrót 32-latka do gry jest jednym z najważniejszych piłkarskich tematów ostatnich dni. Na początku tygodnia mistrzowie Niemiec podzielili się ze swoimi kibicami świetną wiadomością.

Reklama

- Robert Lewandowski pracuje pilnie nad swoim powrotem. Najlepszy strzelec Bayernu zaliczył w poniedziałek na treningu w padającym śniegu pierwszą jednostkę biegową po kontuzji prawego kolana" - napisano na oficjalnej stronie internetowej klubu.

To jednak nie koniec znakomitych doniesień, jakie napływają do nas z Niemiec. Jak informują dziennikarze magazynu "Kicker" - kapitan reprezentacji Polski może wystąpić w meczu 29. kolejki Bundesligi. Czy to oznacza, że Lewandowskiego zobaczymy już w najbliższą sobotę w starciu z VfL Wolfsburg?

Jeśli informacje okażą się prawdziwe - "RL9" będzie mógł zagrać w ostatnich sześciu meczach Bundesligi. Istnieje zatem spora szansa, że Polak pobije strzelecki rekord należący do Gerda Muellera. "Die Bomber" w sezonie 1971/1972 zdobył 40 bramek.

Zobacz całość tekstu na stronie Polsatu Sport