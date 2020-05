Prawie 13 tys. wizerunków kibiców z kartonu zainstalowano już na trybunach stadionu w Moenchengladbach, na którym w sobotę piłkarze miejscowej Borussii rozegrają mecz ligowy z Bayerem Leverkusen.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. TOP 5 najlepszych goli 26. kolejki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Za 19 euro sympatycy Borussii mogą wydrukować własną podobiznę naturalnych wymiarów, która zostanie umieszczona wśród "widowni". Projektem zajmuje się grupa "Fanprojekt Moenchengladbach".

Reklama

Prezes fanklubu Thomas Ludwig poinformował, że zainstalowano prawie 13 tys. kartonów, a kolejne 20 tys. jest już zamówionych.



"To wspaniała akcja, która tworzy atmosferę na stadionie" - ocenił z kolei dyrektor sportowy Borussii Max Eberl, dodając, że "piłka nożna bez kibiców to nie to samo".



Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Borussia Moenchengladbach pokonała na wyjeździe Eintracht Frankfurt 3-1 i w tabeli Bundesligi zajmuje trzecie miejsce, ustępując o sześć punktów Bayernowi Monachium oraz o dwa punkty swojej imienniczce z Dortmundu.

Wyniki, terminarz i tabela Bundesligi





Zdjęcie Tak wyglądają trybuny w Moenchengladbach przed meczem z Bayerem / AFP