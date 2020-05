W jednym z pierwszych sobotnich spotkań Bundesligi Vfl Wolfsburg mierzy się z Borussią Dortmund. W składzie drużyny gości od pierwszej minuty gra Łukasz Piszczek. Czy polski obrońca udowodni, że przedłużenie z nim kontraktu to dobra decyzja? Śledź relację razem z Interią!

Choć jeszcze niedawno wydawało się być to mało możliwe, Łukasz Piszczek przedłużył kontrakt z Borussią Dortmund i w czarno-żółtych barwach spędzi jeszcze najbliższy rok. Polski obrońca ma już na swoim koncie 355 występów dla "BVB", przez co zajmuje 10. miejsce w rankingu piłkarzy z największą ilością rozegranych dla Borussii spotkań.



Borussia już we wtorek zmierzy się w bezpośrednim starciu z Bayernem Monachium, które może być bardzo ważne w kontekście walki o mistrzostwo. W spotkaniu z Wolfsburgiem "BVB" musi zdobyć trzy punkty, jeżeli chce potwierdzić swój akces do walki o najwyższe cele, zwłaszcza przed "Der Klassiker".



Obie drużyny bardzo spokojnie weszły w to spotkanie. Optyczną przewagę zdobyli piłkarze Borussii, jednak nie zdołali wypracować sobie żadnej groźnej podbramkowej sytuacji.





VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-0, trwa I połowa

27. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-05-23 15:30 | Stadion: VOLKSWAGEN ARENA | Arbiter: D. Siebert VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 0 0

0 0 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund Casteels Brooks Mbabu Pongracic Roussillon Arnold Mehmedi Schlager Steffen Weghorst Ginczek Buerki Akanji Guerreiro Hakimi Mouh Hummels Piszczek Dahoud Delaney Haaland Brandt Hazard SKŁADY VfL Wolfsburg Borussia Dortmund Koen Casteels Roman Buerki John Brooks Manuel Obafemi Akanji Kevin Mbabu Raphaël Guerreiro Marin Pongracic Achraf Hakimi Mouh Jérôme Roussillon Mats Hummels Maximilian Arnold Łukasz Piszczek Admir Mehmedi Mahmoud Dahoud Xaver Schlager Thomas Delaney Renato Steffen Erling Haaland Wout Weghorst Julian Brandt Daniel Ginczek Thorgan Hazard REZERWOWI Pavao Pervan Marwin Hitz Robin Knoche Leonardo Julián Balerdi Rossa Marcel Tisserand Mateu Jaume Morey Bauzà Josip Brekalo Marcel Schmelzer Luca Horn Emre Can Felix Klaus Mario Goetze Julian Justvan Tobias Raschl Omar Marmoush Giovanni Reyna João Victor Santos Sa Jadon Sancho

STATYSTYKI VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 0 0 Posiadanie piłki 27% 73% Strzały 0 1 Faule 1 0