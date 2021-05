VfL Bochum oraz Greuther Fuerth wywalczyły awans do Bundesligi na sezon 2021/22! W barażu zagra Holstein Kiel, którego rywalem będzie 1. FC Koeln.

Jeszcze niedawno wydawało się, że po pewny awans do Bundesligi zmierza Holstein Kiel, które w tym sezonie sprawiło niespodziankę w Pucharze Niemiec, eliminując m.in. Bayern Monachium. Piłkarze z Kilonii przegrali jednak dwa ostatnie spotkania (ostatnie 2-3 z Darmstadt) i muszą zadowolić się miejscem w barażu.

Barażowym przeciwnikiem Holstein będzie 1. FC Koeln. Spotkania decydujące o awansie odbędą się już 26 i 29 maja.

VfL Bochum i Greuther Fuerth w Bundeslidze

Sezon na pierwszej pozycji zakończyło za to VfL Bochum, które do Bundesligi wraca po 11 latach. W ostatnim spotkaniu piłkarze Bochum potwierdzili dobrą formę, wygrywając 3-1 z Sandhausen.



Potknięcie Holstein wykorzystało za to Greuther Fuerth, które rzutem na taśmę zakończyło sezon na drugim miejscu. Dziś ta drużyna po dramatycznym spotkaniu i grze w dziesiątkę pokonała 3-2 Fortunę Duesseldorf. W drużynie gości z ławki na boisku zameldował się Dawid Kownacki.

W 2. Bundeslidze w przyszłym sezonie zagrają Werder Brema i Schalke Gelsenkirchen, które zajęły dwa ostatnie miejsca w Bundeslidze. Z kolei do trzeciej ligi spadły zespoły Eintrachtu Brunszwik oraz Wurzburger Kickers. Osnabruck zagra o swoją przyszłość w barażu.

