Rywal Krzysztofa Piątka z ataku Herthy Berlin - Vedad Ibiszević - opuszcza stołeczny klub. 35-letni Bośniak nie otrzymał oferty nowego kontraktu, wobec czego to reprezentant Polski zdaje się być obecnie snajperem numer jeden w szeregach "Starej Damy". Nie oznacza to jednak, że może czuć się w pełni komfortowo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Hertha - Bayer 2-0. Asysta Krzysztofa Piątka - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

"Lider" - tak w jednym słowie można opisać rolę Ibiszevicia w szatni Herthy, posługując się retoryką trenera Bruna Labbadii. Termin ten idealnie pasował do postawy Bośniaka zwłaszcza po restarcie rozgrywek.

Reklama

Doświadczony snajper wygryzł Piątka z wyjściowego składu, notując w dwóch pierwszych meczach dwie bramki i tyle samo asyst. Przed zakończeniem rozgrywek swoje konto wzbogacił jeszcze o dwa kolejne trafienia.

W kilku spotkaniach Ibiszević grał od pierwszej minuty do spółki z Piątkiem, choć to Bośniak był desygnowany do gry najbliżej bramki rywala. Polak musiał znaleźć swoje miejsce za jego plecami, dostosowując się do grającego z opaską kapitańską weterana.

W najbliższym sezonie sytuacja w ataku Herthy ulegnie jednak diametralnej zmianie. Kontrakt Ibiszevicia przestał bowiem obowiązywać wraz z końcem kampanii 2019/20 i - jak poinformował dyrektor sportowy klubu Michael Preetz - nie zostanie przedłużony.

- Poinformowaliśmy Vedada, że w tej chwili nie zamierzamy oferować mu nowej oferty - cytuje wypowiedź Preetza niemiecki "Kicker".