Union Berlin zremisował na własnym stadionie z Schalke 04 Gelsenkirchen 1-1 w 30. kolejce Bundesligi. Rafał Gikiewicz, bramkarz gospodarzy, dał się raz pokonać.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Borussia M'gladbach - Union Berlin 4-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

30. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-06-07 15:30 | Stadion: Stadion An der Alten Försterei | Arbiter: T. Stieler 1. FC Union Berlin Schalke 04 Gelsenkirchen 1 1 DO PRZERWY 1-1 R. Andrich 11' J. Kenny 28'

Obie drużyny nie spisują się dobrze po wznowieniu gier. Union nie potrafi wygrać od połowy lutego, z kolei Schalke przegrało wszystkie cztery mecze od restartu.

Reklama

Fatalna passa gości była kontynuowana w niedzielę. W 11. minucie podopieczni Davida Wagnera już przegrywali.



Piłkę przejął Anthony Ujah, zabierając ją Juanowi Mirandzie na własnej połowie, który pognał z nią do przodu, a następnie podal do Roberta Andricha - ten strzelił obok Alexandra Nuebela. Bramkarz Schalke 04 wrócił do pierwszego składu po przerwie, która trwała od 29 lutego.



Nuebel od nowego sezonu będzie piłkarzem Bayernu Monachium, dlatego w klubie postawiono na 21-letniego Markusa Schuberta. Ten jednak w czterech meczach przepuścił 10 goli, wrócono więc do bardziej doświadczonego bramkarza.

Union był lepszy. W 24. minucie Ujah strzelał z pola karnego, ale za słabo, by zaskoczyć bramkarza gości.

Mimo przewagi gospodarzy, Schalke 04 udało się wyrównać. W 28. minucie z dystansu przymierzył Jonjoe Kenny i Gikiewicz nie zdążył z interwencją.



W drugiej połowie nie działo się na boisku praktycznie nic. Oba zespoły wyglądały, jakby były usatysfakcjonowane wynikiem.

Groźnie pod jakąś bramką zrobiło się dopiero w 87. minucie. Po rzucie rożnym i zgraniu piłki głową przed szansą stanął Keven Schlotterbeck, ale z ostrego kąta trafił wprost w Nuebela.



Mecz w Berlinie zakończył się więc remisem, a to oznacza, że Union ma cztery punkty przewagi nad Fortuną Duesseldorf, która jest na miejscu barażowym, natomiast Schalke zdobyło pierwszy punkt po wznowieniu rozgrywek.



1 1 1. FC Union Berlin Schalke 04 Gelsenkirchen Nübel Kabak Kenny Miranda Oczipka Sané Gregoritsch Caligiuri Schöpf Matondo Raman Gikiewicz Friedrich Hübner Schlotterbeck Trimmel Andrich Bülter Gentner Malli Andersson Ujah SKŁADY 1. FC Union Berlin Schalke 04 Gelsenkirchen Rafał Gikiewicz Alexander Nübel 73′ 73′ Marvin Friedrich Ozan Muhammed Kabak Florian Hübner 28′ 28′ 89′ 89′ Jonjoe Kenny Keven Schlotterbeck 78′ 78′ Juan Miranda González 36′ 36′ Christopher Trimmel Bastian Oczipka 11′ 11′ 37′ 37′ Robert Andrich Salif Sané Marius Bülter Michael Gregoritsch 78′ 78′ Christian Gentner Daniel Caligiuri 69′ 69′ Yunus Malli Alessandro Schöpf Sebastian Andersson 83′ 83′ Rabbi Matondo 78′ 78′ Anthony Ujah 60′ 60′ Benito Raman REZERWOWI Moritz Nicolas Marcus Schubert Ken Reichel 89′ 89′ Timo Becker Neven Subotić Münir Levent Mercan Felix Kroos Malick Thiaw 78′ 78′ Joshua Mees 83′ 83′ Nassim Boujellab Michael Parensen 60′ 60′ Ahmed Kutucu 69′ 69′ Grischa Prömel C. Bozdogan Suleiman Abdullahi 78′ 78′ Marcus Ingvartsen

STATYSTYKI 1. FC Union Berlin Schalke 04 Gelsenkirchen 1 1 Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 8 2 Strzały na bramkę 5 1 Rzuty rożne 9 4 Faule 18 12 Spalone 2 1

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Bundesligi