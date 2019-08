Sensacja w Berlinie! Rafał Gikiewicz i jego koledzy z Unionu Berlin zatrzymali Borussię Dortmund, pokonując ją 3-1 w meczu trzeciej kolejki Bundesligi. Liderem niemieckiej ekstraklasy jest jedyny zespół, który w trzech pierwszych meczach zdobył komplet punktów - RB Lipsk.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Borussia Dortmund - Augsburg 5-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Reklama

Bundesliga - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Polski bramkarz Unionu oraz obrońca Borussii - Łukasz Piszczek rozegrali całe spotkanie.

Niewiele brakowało, a swój dawny zespół skarciłby Neven Subotić. Obecny obrońca Unionu wysoko wyskoczył do dośrodkowania z lewego skrzydła, uderzył piłkę głową, ale trafił tylko w boczną siatkę.



Beniaminek Bundesligi objął prowadzenie w 22. minucie po rzucie rożnym. Podanie na 12. metr dostał Marius Buelter i płaskim strzałem pokonał Romana Buerkiego.

Odpowiedź faworytów była bardzo szybka. Paco Alcacer dostawił nogę do podania Jadona Sancho i z bliska trafił do siatki. To jego czwarty gol w obecnym sezonie.

Gikiewicz miał szczęście krótko przed przerwą, gdy piłka odbiła się od słupka po strzale Juliana Weigla, a w doliczonym czasie gry obronił strzał Marco Reusa.



Buelter odzyskał prowadzenie dla gospodarzy w 50. minucie po kontrze i dobitce strzału Sebastiana Anderssona.

Wynik był zaskakujący, ale Union wcale nie zamierzał się tylko bronić. W 75. minucie przycisnął rywali po rzucie rożnym i Andersson strzałem z bliska podwyższył na 3-1.

MZ

Zdjęcie Radość piłkarzy Unionu Berlin / AFP

3. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-08-31 18:30 | Stadion: Stadion An der Alten Försterei | Widzów: 22012 | Arbiter: F. Brych 1. FC Union Berlin Borussia Dortmund 3 1 DO PRZERWY 1-1 M. Bülter 22',50' S. Andersson 75' Paco Alcácer 25'

3 1 1. FC Union Berlin Borussia Dortmund Buerki Akanji Hakimi Mouh Hummels Piszczek Delaney Sancho Weigl Alcácer Brandt Reus Gikiewicz Friedrich Lenz Subotić Trimmel Andrich Bülter 2 Schmiedebach Andersson Ujah Becker SKŁADY 1. FC Union Berlin Borussia Dortmund Rafał Gikiewicz Roman Buerki Marvin Friedrich Manuel Obafemi Akanji Christopher Lenz Achraf Hakimi Mouh Neven Subotić Mats Hummels Christopher Trimmel Łukasz Piszczek Robert Andrich 46′ 46′ Thomas Delaney 22′, 50′ 22′, 50′ 76′ 76′ Marius Bülter Jadon Sancho 63′ 63′ Manuel Schmiedebach 76′ 76′ Julian Weigl 75′ 75′ Sebastian Andersson 25′ 25′ Francisco Alcacer Garcia 81′ 81′ Anthony Ujah 86′ 86′ Julian Brandt Sheraldo Becker Marco Reus REZERWOWI Moritz Nicolas Marwin Hitz Julian Ryerson 76′ 76′ Raphaël Guerreiro 63′ 63′ Christian Gentner Marcel Schmelzer Akaki Gogia Dan-Axel Zagadou 81′ 81′ Felix Kroos 46′ 46′ Mahmoud Dahoud 76′ 76′ Joshua Mees Mario Goetze Michael Parensen Nico Schulz Suleiman Abdullahi 86′ 86′ Jacob Bruun Larsen Sebastian Polter Marius Wolf