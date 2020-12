Bundesliga. TSG 1899 Hoffenheim pokonał FC Augsburg

TSG 1899 Hoffenheim pokonał przed własną publicznością FC Augsburg 3-1 (1-1) Pełne 90 minut między słupkami bramki przyjezdnych spędził Rafał Gikiewicz a w 72. minucie pojawił się na boisku Rafał Gumny, który ukarany został żółtą kartką.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. El. MŚ 2022. Zbigniew Boniek: Byłby problem nie zająć drugiego miejsca. Wideo INTERIA.TV

10. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-12-07 20:30 | Stadion: PreZero Arena | Arbiter: Florian Badstübner TSG 1899 Hoffenheim FC Augsburg 3 1 DO PRZERWY 1-1 F. Grillitsch 17',46' I. Bebou 50' D. Caligiuri 31'

Faworytem starcia w dolnej połowie tabeli byli gospodarze, którzy stosunkowo szybko, bo już w 17. minucie objęli prowadzenie. W 17. minucie, po dośrodkowaniu z lewej strony boiska przy dalszym słupku zaczaił się Florian Grillitsch, który z bliska, głową wpakował piłkę do siatki. Przewaga "Wieśniaków" była wyraźna, ale przyjezdni w 31. minucie, po bardzo podobnej akcji i celnym strzale Daniela Caligiuriego zdołali doprowadzić do wyrównania.

Reklama

Mogło to zwiastować spore emocje w drugiej części gry, lecz Hoffenheim zadbało o to, by zostały one szybko stłumione. Już w 46. minucie po raz drugi celnie przymierzył Grillitsch a po kolejnych czterech minutach na 3-1 podwyższył Ihas Bebou. Te dwa ciosy ostudziły zapał gości. Kolejne bramki już w tym meczu nie padły.



Cały mecz w barwach Augsburga rozegrał Rafał Gikiewicz. Od 72. minuty na boisku przebywał Rafał Gumny, który obejrzał żółtą kartkę.



(TC)





3 1 TSG 1899 Hoffenheim FC Augsburg Gikiewicz Framberger Gouweleeuw Suchý Uduokhai Gruezo Caligiuri Vargas Strobl Gregoritsch Niederlechner Baumann Posch Vogt Nordtveit Sessegnon Rudy Baumgartner Grillitsch 2 Samassekou Bebou Kramarić SKŁADY TSG 1899 Hoffenheim FC Augsburg Oliver Baumann Rafał Gikiewicz Stefan Posch 72′ 72′ Raphael Framberger Kevin Vogt Jeffrey Gouweleeuw Havard Nordtveit Marek Suchy Kouassi Ryan Sessegnon Felix Uduokhai 69′ 69′ Sebastian Rudy Carlos Gruezo 87′ 87′ Christoph Baumgartner 31′ 31′ Daniel Caligiuri 17′, 46′ 17′, 46′ Florian Grillitsch Ruben Vargas Diadie Samassekou Tobias Strobl 50′ 50′ Ihlas Bebou 61′ 61′ Michael Gregoritsch Andrej Kramarić Florian Niederlechner REZERWOWI Philipp Pentke Tomasz Koubek Kevin Akpoguma Felix Götze Melayro Bogarde 72′ 72′ 74′ 74′ Robert Gumny Kasim Adams Nuhu Rani Khedira 87′ 87′ Mijat Gaćinović Reece Oxford Marco John 61′ 61′ Marco Richter Moanes Dabour Seong-hoon Cheon João Klauss De Mello T. Civeja 69′ 69′ Robert Skov

STATYSTYKI TSG 1899 Hoffenheim FC Augsburg 3 1 Posiadanie piłki 55,2% 44,8% Strzały 13 9 Strzały na bramkę 10 3 Rzuty rożne 4 3 Faule 15 9 Spalone 7 6



Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!