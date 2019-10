W ósmej kolejce Bundesligi trwają derby Bawarii. Robert Lewandowski już wyrównał kolejny strzelecki rekord Bundesligi. Śledź spotkanie z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Lewandowski nie zwalnia tempa. Rewelacyjny występ Polaka. Wideo INTERIA.TV

Uwaga, transmisja nie odświeża się automatycznie. Naciśnij F5.

Reklama

W poprzedniej kolejce Bayern przegrał z Hoffenheim 1-2. Teraz "Bawarczycy" chcą zmazać plamę i zdecydowanie pokonać Augsburg. Pomóc w tym mają kolejne trafienia Lewandowskiego. W historii swoich występów w Bundeslidze, Polak strzelił już Augsburgowi 18 bramek. Dziś Polak też trafił i wyrównał rekord Pierre-Emericka Aubameyanga, który w sezonie 2015/16 zdobywał bramki w ośmiu pierwszych spotkaniach ligowych.



Augsburg już w 30. sekundzie otworzył wynik meczu. Po wrzutce w pole karne, piłkę głową zgrał Rani Khedira. Marco Richter zdołał ją sięgnąć i umieścić w siatce. Ten gol bardzo zmotywował gospodarzy. Na bramkę Bayernu mknie atak za atakiem, ale obrońcy są już bardziej czujni i wybijają piłki poza boisko, a ze stałych fragmentów Augsburg nie stwarza zagrożenia. W dziewiątej minucie defensorzy się jednak zagapili i drugą bramke mógł zdobyć Richter, ale uderzył niecelnie. Dodatkowo kontuzji nabawił się Niklas Sule i musiał opuścić boisko. Zastąpił go David Alaba. Chwilę po tej zmianie, dzięki niezawodnemu Lewandowskiemu, Bayern doprowadził do wyrównania. W pole karne dośrodkował Serge Gnabry, a Polak wygrał pojedynek główkowy z obrońcą i pokonał bramkarza. To jego 12. bramka w tym sezonie Bundesligi.



Trzeba jednak docenić znakomitą postawę Augsburga. Gdyby nie spalony, Florian Niederlechner , w 19. minucie, ponownie mógł wyprowadzić swój zespół na prowadzenie. Chwilę później "Lewy" znowu znalazł się w polu karnym rywali, ale źle przyjął piłkę. Z każdą kolejną minutą, Bayern zyskiwał coraz większą przewagę. Rywale ograniczali się do nieczystego przerywania akcji mistrzów Niemiec. W 39. minucie, nie zdołali jednak powstrzymać Gnabiego, który uderzał z woleja. Podopiecznych Martina Schmidta uratował słupek. Chwilę później goście mieli kolejną sytuację, ale jeden z obrońców wybił piłkę z linii bramkowej.



Augsburg miał świetny początek, ale potem mecz zdominował Bayern. Jednak to gospodarze mieli ostatnią okazję w pierwszej połowie, ale Manuel Neuer powstrzymał Richtera.



Już w pierwszej akcji drugiej części, sprzed pola karnego strzelał Lewandowski, ale to uderzenie Philipp Max, który padł, jak rażony piorunem. Na szczęście szybko się podniósł i był w stanie grać dalej. Jednak to nie Polak, a Gnabry zdobył kolejną bramkę. Niemiec zdecydował się na indywidualną akcję. Zszedł z prawej strony do środka i precyzyjnym strzałem dał prowadzenie swojemu zespołowi. Chwilę później oko w oko z Tomasem Koubkiem stanął Philippe Coutinho, ale trafił prosto w niego. W kolejnej akcji, Kingsley Coman wpadł w pole karne i oddał strzał. Tym razem czeski bramkarz Augsburga miał trudne zadanie, ale też dobrze się spisał.



FC Augsburg - Bayern Monachium 1-2 - trwa II połowa



Bramki: 1-0 Richter (1.), 1-1 Lewandowski (14.), 1-2 Gnabry (49.)



FC Augsburg: Koubek – Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max – Oxford – Vargas, Moravek, Khedira, Richter – Niederlechner.



Bayern Monachium: Neuer – Kimmich, Sule (13. Alaba), Lucas Hernández, Pavard – Alcantara, Javi Martínez – Coman, Coutinho, Gnabry – Lewandowski.



MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Bundesligi