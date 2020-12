Bundesliga. Trwa koszmarna seria Schalke 04 Gelsenkirchen

Choć trudno w to uwierzyć, za miesiąc minie dokładnie rok od kiedy Schalke 04 Gelsenkirchen wygrało ostatni ligowy mecz. Od tamtego czasu piłkarze Schalke nie potrafili zwyciężyć już w 28 spotkaniach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Borussia Dortmund - Schalke 04 3-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Koszmar Schalke trwa. W środę piłkarze Manuela Bauma w zasadzie bez walki oddali mecz z przeciętnym SC Freiburg i przegrali 0-2. Był to już 28. ligowy mecz z rzędu bez wygranej.

Reklama

W 2020 roku Schalke w lidze wygrało tylko raz - 17 stycznia, a więc w pierwszym tegorocznym meczu, pokonując 2-0 Borussię Moenchengladbach. Wówczas klub zajmował piąte miejsce w tabeli, ale nie wygrał żadnego z 16 pozostałych spotkań i ostatecznie zakończył sezon na 12. pozycji.



W międzyczasie drużynie z Gelsenkirchen przydarzały się porażki po prostu kompromitujące - 0-5 z Bayernem Monachium, 0-5 z RB Lipsk, 0-4 z Borussią Dortmund i SC Freiburg, 0-3 z FC Koeln oraz FC Augsburg.



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

Przerwa pandemiczna nie zmieniła nic, podobnie jak krótka przerwa między sezonami. Na inaugurację rozgrywek 2020/21 Schalke przegrało z Bayernem... 0-8. Kolejne mecze to 1-3 z Werderem, 0-4 z Lipskiem, remis z Unionem, 0-3 z Dortmundem...



Po 12. kolejkach dorobek Schalke to cztery remisy i osiem porażek. Zespół zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i do bezpiecznej pozycji traci sześć punktów.



Zespół Bauma przełamać mógł się w miniony weekend, gdy do 90. minuty prowadził z grającym w dziesiątkę Augsburgiem. Gola na wagę remisu stracił w... doliczonym czasie gry.



Schalke brakuje jeszcze trzech meczów, by wyrównać niechlubny rekord Tasmanii Berlin, która w latach 50. nie wygrała 31 kolejnych spotkań w Bundeslidze.

Zdjęcie Załamany Bastian Oczipka / Adam Pretty / Getty Images

WG

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij