Trener Union Berlin Urs Fischer uważa, że piłkarz Bayernu Monachium i kapitan polskiej reprezentacji Robert Lewandowski jest w tej chwili najlepszym środkowym napastnikiem na świecie. "Imponuje mi też tym, ze jego forma nie jest jednorazowym wystrzałem, a jest stała od wielu lat" - powiedział.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Niko Kovacz: "Lewandowski utrzymuje nas w czubie tabeli". Wideo © 2019 Associated Press

Union i Bayern zmierzą się ze sobą w 9. kolejce Bundesligi. Beniaminek niemieckiej ekstraklasy po raz pierwszy w historii zagra mecz ligowy na stadionie w Monachium. A szwajcarski szkoleniowiec jest zachwycony polskim napastnikiem.

Reklama

"To klasa sama w sobie i mogę wprost powiedzieć, że to w tej chwili najlepszy środkowy napastnik na świecie. Na to miano zapracował sobie przez wiele lat" - podkreślił Fischer w wywiadzie dla gazety "Tagesspiegel".

Skrytykował on także wszystkie medialne dyskusje na temat ewentualnego zwolnienia Niko Kovacza z Bayernu, tylko dlatego, że bawarska ekipa nie jest na czele tabeli.

"Co roku słyszymy, że Bundesliga jest nudna, bo dominuje tylko jedna drużyna. Gdy to się zmieniło i nagle dziewięć zespołów mieści się w trzech punktach, uważa się, że Bayern jest w kryzysie. Nie rozumiem tego" - przyznał.

Bayern, który broni tytułu, jest obecnie trzeci w tabeli z dorobkiem 15 punktów. O jedno oczko więcej mają lider Borussia Moenchengladbach i drugi Wolfsburg.

mar/ co/