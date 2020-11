Kontuzja Jhona Cordoby sprawiła, że Krzysztof Piątek został pierwszym wyborem trenera Bruno Labbadii. Szkoleniowiec Herthy zapowiedział, że polski napastnik będzie w najbliższych meczach występował w wyjściowej jedenastce.

Zimą zeszłego roku Piątek został sprowadzony do Herthy z Milanu i w Niemczech spodziewano się, że snajper z miejsca stanie się ważnym elementem drużyny. Polak wystąpił we wszystkich możliwych 15 spotkaniach ligowych, strzelając cztery gole.

Nie był to wynik, który do końca satysfakcjonował włodarzy berlińskiego zespołu i w letnim okienku transferowym Piątkowi przybył mocny rywal do miejsca w składzie - sprowadzony z 1. FC Koeln Jhon Cordoba.



27-letni Kolumbijczyk wygrał walkę o miejsce w składzie, ale w ostatnim meczu z Augsburgiem nabawił się kontuzji i nie zagra już do końca roku. Otwiera to szansę przed Piątkiem, który w drugiej połowie meczu z Augsburgiem zdobył bramkę i miał udział przy trafieniu Dodiego Lukebakio.



- Rozmawiałem już z nim. Piątek wie, że jest teraz naszym numerem jeden - przyznał trener Bruno Labbadia, zapytany o obsadę pozycji napastnika w kolejnych meczach.



Po przerwie reprezentacyjnej przed Herthą trudne zadanie, bowiem w pierwszym spotkaniu rywalem berlińczyków będzie Borussia Dortmund.



- Piątek zawsze chce strzelać gole. To jasne, że musimy dostosować do niego naszą grę, ale on też musi zrobić parę rzeczy dla zespołu - ocenia 54-letni trener, który w przeszłości sam grał na pozycji napastnika.



