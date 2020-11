Zamieszanie wokół sytuacji kontraktowej Davida Alaby trwa w najlepsze. Do dyskusji wewnątrz obozu Bayernu Monachium włączył się także trener Hansi Flick, który poprosił, by klub nie sprzedawał Austriaka podczas zimowego okienka transferowego.

Poza występami piłkarzy mistrza Niemiec sprawa Alaby była w ostatnim czasie w Monachium sportowym tematem numer jeden.



Kontrakt 28-latka z Bayernem wygasa 30 czerwca 2021 roku. Obie strony długo wprawdzie rozmawiały na temat jego przedłużenia, lecz ostatecznie nie potrafiły dojść do porozumienia. Kością niezgody były wygórowane żądania finansowe piłkarza.



Ostatnia oferta klubu została już wycofana. Wszystko wskazuje więc na to, że Alaba latem opuści Bayern jako wolny zawodnik. Mistrzowie Niemiec mogą jeszcze próbować sprzedać zawodnika zimą, by w jakikolwiek sposób zarobić na jego odejściu.

Trener Flick nie zgodził się jednak na takie rozwiązania i poprosił działaczy, by zatrzymać Alabę w Monachium tak długo, jak to możliwe. Jak donosi "Sport Bild", szkoleniowiec został wysłuchany. Sprzedaż 28-letniego obrońcy w styczniu została wykluczona. Mimo to, jego pobyt w ekipie Bayernu najprawdopodobniej powoli dobiega końca.

