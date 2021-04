Powracający do pełni sił po kontuzji Robert Lewandowski nie będzie mógł zagrać we wtorkowym meczu 30. kolejki niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej z Bayerem Leverkusen. "Może w sobotę będzie już do naszej dyspozycji" - poinformował trener Bayernu Monachium Hansi Flick.

Lewandowski doznał urazu 28 marca podczas meczu z Andorą w eliminacjach mistrzostw świata. Od tego czasu pauzował, a przerwa miała potrwać cztery tygodnie. Flick chwalił podopiecznego za pracę, jaką wykonuje, aby wrócić do gry.

"To robi ogromne wrażenie, ale niestety mecz z Bayerem jest dla niego trochę za wcześnie. Mamy nadzieję, że w sobotę będzie już do naszej dyspozycji" - powiedział szkoleniowiec na konferencji prasowej.

Bayer to jedna z ostatnich przeszkód Bawarczyków, którzy będą gospodarzami wtorkowego meczu, w drodze po dziewiąty z rzędu tytuł piłkarskiego mistrza Niemiec. Monachijczycy stracili już szansę na triumf w Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów, więc nic nie odwraca ich uwagi od walki przynajmniej o to jedno trofeum.

Obecnie mają 68 punktów, czyli o siedem więcej od wicelidera RB Lipsk. Do końca sezonu pozostało jeszcze pięć kolejek.

"Rozpoczęło się odliczanie. Musimy cały czas koncentrować się na najbliższym meczu. Leverkusen to silny zespół, z niesamowicie szybkimi piłkarzami i dużą jakością. Od zespołu oczekuję gry na najwyższym poziomie" - zaznaczył Flick.

Atmosfera wokół szkoleniowca jest ostatnio niespokojna. Ogłosił on bowiem, ku niezadowoleniu władz klubu, że zrezygnuje z funkcji po zakończeniu trwającego sezonu. Spotkanie z dziennikarzami rozpoczął od apelu o nieporuszanie tego tematu i skupieniu się na wątkach sportowych.

Mający 47 punktów Bayer jest w tabeli szósty i jeszcze nie zrezygnował z walki o czołową czwórkę, premiowaną awansem do Ligi Mistrzów. Do czwartego obecnie Eintrachtu Frankfurt traci sześć "oczek".

Podobny cel ma Borussia Dortmund, która zgromadziła 49 pkt. W tej kolejce drużyna rezerwowego ostatnio obrońcy Łukasza Piszczka zmierzy się w środę u siebie z Unionem Berlin.

We wtorek swoje spotkanie rozegra RB Lipsk, a jego rywalem będzie w Kolonii FC Koeln. Z kolei Eintracht podejmie FC Augsburg, którego piłkarzami są Rafał Gikiewicz i Robert Gumny.

Trzeci VfL Wolfsburg - 54 pkt - z rezerwowym napastnikiem Bartoszem Białkiem w środowy wieczór zagra na wyjeździe z VfB Stuttgart.