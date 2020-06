Dobra passa Herthy Berlin w Bundeslidze po przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa dobiegła końca. Krzysztof Piątek i spółka doznali w sobotę klęski u siebie z Eintrachtem Frankfurt 1-4. Porażka sprawiła, że Hertha może zapomnieć o europejskich pucharach w tym sezonie. Klub szykuje transferową ofensywę, żeby ten cel zrealizować w przyszłym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hertha - Augsburg 2-0 - skrót. Gol Krzysztofa Piątka (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Jak donosi "Bild", Hertha zamierza przeznaczyć 50 milionów euro na wzmocnienie składu w letnim okienku transferowym. Niedobrą informacją dla Piątka jest to, że prawie połowa tej kwoty ma zostać przeznaczona na zakup napastnika. Trener Herthy Bruno Labbadia chce ściągnąć do klubu piłkarza, którego dobrze zna. Chodzi o snajpera VfL Wolfsburg Wouta Weghorsta. Labbadia współpracował z Holendrem właśnie w zespole "Wilków".

Reklama

Jeśli transfer dojdzie do skutku, to Piątek miałby groźnego konkurenta o miejsce w podstawowym składzie. Weghorst spisuje się bowiem w tym sezonie bardzo dobrze. W 39 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 18 goli i zaliczył pięć asyst.



Polski napastnik ostatnio pokazuje się z dobrej strony. Wprawdzie często musiał zadowolić się rolą rezerwowego, ale jak już wchodził na boisko to strzelał gole, czym zyskał zaufanie trenera. Labbadia mówił, że Piątek jest coraz bliżej wyjściowego składu. Szkoleniowiec nie rzucał słów na wiatr. Przeciwko Eintrachtowi Piątek zagrał od pierwszej minuty. Reprezentant Polski odpłacił się golem w 24. minucie.



Jak się później okazało, był to miły złego początek. Gra Herthy załamała się, kiedy z boiska wyleciał Dedryck Boyata w końcówce pierwszej części.