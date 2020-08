Cały piłkarski świat żyje obecnie sytuacją Leo Messiego, który ogłosił, że zamierza odejść z FC Barcelona. Faworytem do pozyskania genialnego Argentyńczyka zdaje się być Manchester City, lecz sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Co na ten temat uważa piłkarz Bayernu Thomas Mueller?

Decyzja Messiego spadła na działaczy "Dumy Katalonii" niczym grom z jasnego nieba. Argentyńczyk chce wykorzystać stosowny zapis ze swojej umowy, który umożliwia mu opuszczenie klubu na finiszu rozgrywek bez jakichkolwiek konsekwencji.



Klub uważa jednak, że wspomniana klauzula wygasła już w czerwcu, ponieważ zapis nie przewidywał nieoczekiwanego wydłużenia sezonu, spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Mimo to wszystko wskazuje na to, że związek Messiego z "Barcą" po wielu latach pełnych sukcesów dobiegnie niebawem końca.



Wobec zaistniałych okoliczności geniusz z Rosario zaczął być łączony z największymi klubami Europy, na czele z Manchesterem City. Mówiło się także o możliwym transferze Argentyńczyka do ekipy PSG.



Czy gwiazda Barcelony mogłaby trafić także do Bayernu Monachium? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć klubowy kolega Roberta Lewandowskiego - Thomas Mueller.