Thomas Mueller chce opuścić Bayern Monachium. Niemiec nie godzi się z rolą rezerwowego. Jego odejście może uderzyć też w Roberta Lewandowskiego.

Mueller zagrał co prawda we wszystkich siedmiu dotychczasowych kolejkach Bundesligi. Żadnego z tych meczów nie rozegrał jednak od początku do końca. W trzech spotkaniach wychodził w pierwszej jedenastce, ale był zmieniany, a w pozostałych sam wchodził z ławki. W tej roli występował też w meczu Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą Belgrad. Pojawił się na boisku na końcowe siedem minut i zdobył bramkę. Przeciwko Tottenhamowi Hotspur jednak nie zagrał.

Bayern przed sezonem wypożyczył z Barcelony Philippe Coutinho, który jest głównym konkurentem Muellera. To właśnie Brazylijczykowi bardziej ufa Niko Kovacz. Niemiec nie jest jednak zadowolony ze swojej roli w klubie i już w zimie zamierza zmienić otoczenie.

To byłaby bardzo zła wiadomość dla Roberta Lewandowskiego. Mueller jest bowiem zawodnikiem, który najczęściej asystował przy trafieniach Polaka. W sumie, przez 10 lat, Niemiec rozegrał jak na razie 495 spotkań, w których zdobył 186 bramek i zanotował 171 ostatnich podań. Często to on był ostatnim, który dogrywał do Lewandowskiego, przy jego trafieniach. Działo się tak aż 36 razy. Ten duet wypracował dla Bayernu 46 goli. Co prawda, w tym sezonie współpraca Coutinho z Polakiem też dobrze się układa, ale nie wiadomo, czy po okresie wypożyczenia, bawarski klub zdecyduje się na wykupienie Brazylijczyka.

