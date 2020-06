Borussia Dortmund potwierdziła transfer Thomasa Meuniera. Grający na prawej obronie Belg podpisał czteroletni kontrakt.

Jeszcze kilka lat temu sprowadzenie Meuniera do Borussii, mogłoby oznaczać poważnego konkurenta dla Łukasza Piszczka. Dziś jednak Polak najczęściej występuje jako jeden z trójki środkowych obrońców, podczas gdy Meuenier ma być raczej następcą Achrafa Hakimiego na prawym wahadle.

Meunier podpisał z Borussią kontrakt do 30 czerwca 2024 roku i będzie występował właśnie z numerem 24.



Przez ostatnie cztery sezony Belg był piłkarzem Paris Saint-Germain, ale zrezygnował z przedłużenia umowy z klubem. Do transferu do Borussii namawiali go jego rodacy - Axel Witsel i Thorgan Hazard.



Meunier jest 40-krotnym reprezentantem Belgii. W narodowych barwach zdobył siedem bramek.



Zdjęcie Thomas Meunier / AFP



