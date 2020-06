​Piłkarz reprezentacji Belgii Thomas Meunier, występujący od czterech lat w Paris Saint-Germain, wzmocnił Borussię Dortmund - podały we wtorek niemieckie media. W nowym klubie będzie rywalizować o miejsce w składzie m.in. z Łukaszem Piszczkiem.

Informację o nowym klubie Meuniera, któremu w czerwcu kończy się kontrakt z PSG, przekazały m.in. dziennik "Bild" i kanał telewizji płatnej "Sky".

Jak dodano, z BVB belgijski piłkarz związał się czteroletnią umową.

Meunier występuje na prawej stronie defensywy, czyli podobnie jak Łukasz Piszczek, choć w systemie preferowanym obecnie przez Borussię - z trzema środkowymi obrońcami - możliwe, że na boisku znajdzie się miejsce dla obu tych zawodników.

28-letni piłkarz wywalczył z reprezentacją Belgii brązowy medal mistrzostw świata w Rosji w 2018 roku.

W Paris Saint-Germain Meunier występował od 2016 roku, wcześniej grał w FC Brugge.

Borussia Dortmund w kończącym się sezonie Bundesligi zapewniła już sobie wicemistrzostwo Niemiec. Natomiast liga francuska zakończyła przedwcześnie rozgrywki z powodu pandemii koronawirusa.

