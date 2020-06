Thiago Alcantara chce odejść z Bayernu Monachium i dlatego nie zgadza się na przedłużenie umowy, podały media w Niemczech.

29-letni pomocnik ma nadzieję na grę w innym czołowym klubie, a w gronie zainteresowanych wymienia się Liverpool.

Reprezentant Hiszpanii ma kontrakt ważny w Bayernie do połowy 2021 roku i Bawarczycy nie zamierzają puszczać go za pół darmo. Cena za piłkarza ma oscylować w granicach 50 milionów euro.



Thiago w Monachium występuje już bardzo długo, bo od lipca 2013 roku. Wtedy przeniósł się z Barcelony, której barw bronił od 2005 roku, za 25 milionów euro. W tym sezonie pomocnik wystąpił w 35 meczach Bayernu we wszystkich rozgrywkach, strzelając trzy gole i notując dwie asysty.



29-latek jest bardzo utytułowanym piłkarzem. W sumie zdobył aż 11 razy mistrzostwo kraju (cztery z Barceloną, siedem z Bayerem), pięć razy wywalczył puchar (dwa razy w Barcelonie i trzy razy w Bayernie), dwa razy wygrał klubowe mistrzostwa świata (po razie z Barceloną i Bayernem), a na Camp Nou zdobył przede wszystkim Puchar Mistrzów. Ponadto z "Dumą Katalonii" dwa razy wywalczył Superpuchar Hiszpanii, a z Bawarczykami trzy razy Superpuchar Niemiec.



