Fani Bayernu Monachium mają powody do zadowolenia! Thiago Alcantara wrócił już do treningów z resztą drużyny i jest bliski powrotu do rywalizacji w Bundeslidze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Bayern Monachium - Fortuna Duesseldorf 5-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

W ostatnich dniach Hiszpan zmagał się z urazem przywodziciela, przez co przegapił trzy spotkania mistrza Niemiec.

Reklama

Mimo to Bayern pokonał Eintracht Frankfurt (5-2), Borussię Dortmund (1-0) i Fortunę Duesseldorf (5-0) i pewnie zmierza po kolejny tytuł.

Wszystko wskazuje na to, że już w najbliższy weekend Thiago będzie mógł powrócić do kadry meczowej Bayernu. Jak poinformował bawarski klub, 29-latek przepracował z resztą drużyny całą - trwającą godzinę i 40 minut - wtorkową sesję treningową.

Podopieczni Hansiego Flicka pracowali między innymi nad: stabilizacją, koordynacją, rozgrywaniem piłki, a także odtwarzali sytuacje meczowe.