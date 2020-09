Wszystko wskazuje na to, że w letnim okienku transferowym Thiago Alcantara opuści szeregi Bayernu Monachium. Faworytem do pozyskania Hiszpana zdaje się być Liverpool, choć do gry o piłkarza chce się włączyć Barcelona. Transfer ten może jednak zablokować... trener "Dumy Katalonii" Ronald Koeman.

Thiago ma za sobą kapitalny sezon - do spółki z Robertem Lewandowskim i pozostałymi piłkarzami Bayernu sięgnął po potrójną koronę, będąc jednym z najlepszych zawondików wielkiego finału Ligi Mistrzów.

Po meczu w Lizbonie Hiszpan miał się już pożegnać z kolegami z szatni, a jego willa na przedmieściach Monachium została wystawiona na sprzedaż. 29-latek chce poszukać nowych wyzwań, a te chce mu zapewnić Liverpool.

O zainteresowaniu ekipy mistrza Anglii mówi się w kontekście Thiaga już od dłuższego czasu. Działacze "The Reds" wciąż nie zdołali jednak porozumieć się z Bayernem co do kwoty odstępnego. Tę sytuację chce wykorzystać Barcelona, a przynajmniej jej włodarze, którzy już skontaktowali się z otoczeniem zawodnika. Trener Ronald Koeman ma bowiem innego kandydata do wzmocnienia środka pola. Jak donosi "Bild", holenderski szkoleniowiec najchętniej przywitałby w stolicy Katalonii piłkarza Liverpoolu - Georginia Wijnalduma.

Thiago jest wychowankiem słynnej barcelońskiej La Masii. W 2013 roku odszedł jednak z klubu i podpisał kontrakt z Bayernem, ponieważ nie mógł liczyć na miano niekwestionowanego piłkarza pierwszego składu. O sile pomocy Barcelony stanowili wtedy bowiem Andres Iniesta oraz Xavi.



