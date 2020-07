Wszystko wskazuje na to, że piłkarska przyszłość Thiago Alcantary nie jest związana z Bayernem Monachium. Katalońska prasa donosi, że hiszpański pomocnik już latem opuści bawarską ekipę i przeniesie się do Liverpoolu, by występować pod wodzą Juergena Kloppa.

Thiago to jedna z gwiazd Bayernu i wiodąca postać w linii pomocy ekipy prowadzonej przez Hansiego Flicka. W tym sezonie bronił barw "Die Roten" w 35 spotkaniach, strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty.

Nie są to wprawdzie wybitne statystki, ale wpływ Hiszpana na grę mistrza Niemiec, jego umiejętność operowania piłką i kontrolę tempa gry trudno oddać w liczbach. Thiago, jeśli tylko był zdrowy, stanowił trzon środka pola Bayernu.

29-latek przegapił końcówkę sezonu Bundesligi z powodu kontuzji i wiele wskazuje na to, że nie powróci już na boiska niemieckiej ekstraklasy. Kataloński "Sport" donosi, że Liverpool jest bliski dopięcia transferu utalentowanego pomocnika. Transakcja jest już na ostatniej prostej. Oba kluby muszą tylko ustalić szczegóły dotyczące kwoty odstępnego, co zdaniem hiszpańskich dziennikarzy powinno być formalnością, przy tak zaawansowanych negocjacjach.

Kontrakt 29-latka z Bayernem wygasa w przyszłym roku. Ekipa mistrza Niemiec nie zamierza więc oddać rozgrywającego za pół darmo, żądając 35 mln euro z tytułu transferu.