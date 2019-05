Kapitalne występy Ajaksu Amsterdam wywołały lawinę spekulacji. Niemieccy dziennikarze uważają, że trener rewelacji LM Erik ten Hag jest poważnym kandydatem do objęcia sterów w Bayernie Monachium, gdzie niedawno pracował jeszcze jako trener rezerw.

Nie jest tajemnicą, że pewność posady Niko Kovacza na stanowisku trenera Bayernu od dłuższego czasu budzi pewne wątpliwości. Niemiecki klub prowadzi w wyścigu o mistrzostwo Niemiec, ale rozgrywa najsłabszy sezon od kilku lat.

Choć włodarze Bayernu w wywiadach zapewniają o swoim poparciu względem Kovacza, to niemieckie media nie mają wątpliwości, że zarząd szuka kandydata do zastąpienia Chorwata. Jednym z nich miałby być właśnie Erik ten Hag, który jest na dobrej drodze, by z Ajaksem Amsterdam awansować do finału Ligi Mistrzów.

Co ciekawe, ten Hag jest w Monachium bardzo dobrze znany. Przez dwa sezony (2013/14 i 2014/15) prowadził rezerwy Bayernu, zresztą z całkiem niezłym skutkiem. Spod jego skrzydeł wyszedł m.in. Pierre-Emile Hoejbjerg, dziś kapitan Southampton FC.

- Ten Hag jest w stanie opuścić Ajax tylko wtedy, gdy otrzyma propozycję od klubu z planem i perspektywą. Dla niego cierpliwość jest ważniejsza od pieniędzy - pisze o holenderskim szkoleniowcu "Sport Bild".



Po udanym pobycie w Bawarii 49-letni Holender prowadził rodzimy FC Utrecht, z którym także osiągał przyzwoite wyniki. Ze swoją drużyną zajął kolejno piąte i czwarte miejsce Eredivisie. W 2017 roku otarł się o wywalczenie z drużyną awansu do Ligi Europy, po drodze eliminując m.in. Lech Poznań. W decydującym dwumeczu po dogrywce Utrecht przegrał jednak z rosyjskim Zenitem St. Petersburg.

Ten Hag objął Ajax zimą 2017 roku i po pół roku świętował z klubem wicemistrzostwo Holandii. W trwającym sezonie walka o tytuł także toczyć będzie się do ostatniej kolejki, ale ligowe zmagania zdecydowanie są w cieniu wybitnych dokonań Ajaksu na arenie międzynarodowej. Drużyna z Amsterdamu wyeliminowała najpierw obrońców tytułu Real Madryt, a następnie Juventus Turyn. Po wygranej 1-0 z Tottenhamem Hotspur w pierwszym spotkaniu półfinału, jest o krok od sensacyjnego awansu do finału.

