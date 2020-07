Obrońca Paris Saint-Germain Tanguy Kouassi podpisał czteroletni kontrakt z Bayernem Monachium, podał mistrz Niemiec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wolfsburg - Bayern Monachium 0-4 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS) Eleven Sports

To pierwsza profesjonalna umowa w karierze 18-latka, który ostatnie trzy lata spędził w akademii PSG. W grudniu ubiegłego roku zdążył jednak zadebiutować w pierwszym zespole.

Reklama

"Jestem bardzo szczęśliwy, że będę grał dla Bayernu. To wielki klub z bogatą przeszłością. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj zadomowić i grać w wielu meczach. Dlatego ciężko pracuję" - stwierdził nastolatek.



"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się go ściągnąć. Naszym zdaniem to jeden z największych talentów w Europie" - powiedział Hasan Salihamidżić, odpowiedzialny za sprawy sportowe w zarządzie Bayernu.



"Jego podstawową pozycją jest środek obrony, ale może grać na kilku. Jesteśmy przekonani, że w Monachium czeka go wspaniała kariera i wzmocni nasz zespół" - dodał.