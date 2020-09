Robert Lewandowski ma za sobą najlepszy sezon w karierze, który zwieńczył upragnionym triumfem w Lidze Mistrzów. Jaka jest tajemnica jego genialnej formy? Na to pytanie odpowiedział w rozmowie ze "Sport Bildem" były szkoleniowiec Borussii Dortmund i HSV Thomas Doll.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rodzinne wakacje Roberta Lewandowskiego. Polak odpoczywa z żoną i córkami. Wideo INTERIA.TV

W minionych rozgrywkach Bayern Monachium nie miał sobie równych na każdym froncie. Podopieczni Hansiego Flicka sięgnęli po mistrzostwo, Puchar Niemiec, a także triumfowali w Champions League, a Robert Lewandowski został królem strzelców wszystkich tych rozgrywek.

Reklama

W niemieckiej ekstraklasie "Lewy" zdobył 34 bramki w 31 spotkaniach, lecz to nie wystarczyło, by zdobyć Złotego Buta. Zgarnął go Ciro Immobile, który w barwach Lazio strzelił 36 goli na boiskach Serie A. Trzeci w zestawieniu był Cristiano Ronaldo, który zgromadził na swoim koncie 31 trafień.

Znamienne, że trzej czołowi strzelcy najlepszych lig europejskich przekroczyli już "trzydziestkę". W ich przypadku nie oznacza to jednak spadku formy. Ba, Lewandowski stwierdził nawet niedawno, że swoją karierę może kontynuować nawet przez osiem najbliższych lat ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

W czym tkwi fenomen napastników takich jak "Lewy" czy Immobile? Na to pytanie odpowiedział ekstrener Borussii Dortmund Thomas Doll.

54-latek zwraca uwagę na to, że w ostatnich latach w świecie futbolu doszło do ogromnych zmian w kwestii opieki medycznej, przygotowania do treningu oraz planowania zajęć.

- Korzystają na tym piłkarze o wyjątkowych indywidualnych umiejętnościach - stwierdził Doll w rozmowie ze "Sport Bildem".