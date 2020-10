Pandemia koronawiursa ponownie może uniemożliwić rozgrywanie spotkań w Bundeslidze. Wprawdzie do potencjalnego lockdownu jeszcze daleka droga, ale właściciele niemieckich klubów obawiają się o konsekwencje możliwego wstrzymania rozgrywek. - Dla wielu klubów byłoby to zgaszenie światła - stwierdził szef Borussii Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

Europejskie ligi stale pracują nad procedurami bezpieczeństwa i izolacji chorych zawodników, aby nie dopuścić do kolejnego wstrzymania rozgrywek. W poprzednim sezonie pandemia koronawiursa zatrzymała całą piłkarską Europę, a niektóre czołowe ligi ostatecznie nie wznowiły rozgrywek.



W obliczu przyśpieszającej pandemii, szefowie klubów Bundesligi wyrażają swoje obawy co do konsekwencji kolejnego, potencjalnego wstrzymania rozgrywek.



- W takiej formie nie może już to dłużej funkcjonować. Myślę, że większość klubów będzie w stanie poradzić sobie w tym sezonie jeżeli nie będzie przerw. Natomiast kolejne wstrzymanie rozgrywek może oznaczać zgaszenie światła dla wielu ekip - stwierdził szef Borussii Dortmund Hans-Joachim Watzke.



Drużyna z Zagłębia Ruhry zanotowała w poprzednim sezonie rzędu 43 milionów euro, a w obecnej kampanii może ona wynieść nawet 75 milionów euro.