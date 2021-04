Nabierają tempa zabiegi kierownictwa Bayernu Monachium mające na celu zatrudnienie przed nowym sezonem Juliana Nagelsmanna. Angaż szkoleniowca RB Lipsk będzie jednak kosztował. Ile dokładnie? Jak się okazuje, nawet dwa razy więcej niż pierwotnie szacowano.

O tym, czy Hansi Flick na pewno po sezonie opuści Bayern, nikt już nie dyskutuje. Pożegnanie 56-letniego szkoleniowca z Bawarczykami wydaje się przesądzone mimo kontraktu wiążącego go z klubem do połowy 2023 roku.

Główny zainteresowany sam zapowiedział rezygnację z posady, by - wszystko na to wskazuje - objąć funkcję selekcjonera reprezentacji Niemiec.



Głównym faworytem do przejęcia po nim schedy pozostaje Julian Nagelsmann, obecnie opiekun RB Lipsk. Sęk w tym, że 33-latek również posiada ważną umowę. W dodatku wiąże go ona z klubem, który nadal walczy z Bayernem o tytuł mistrza kraju AD 2021.



Jak donosi "Bild", szefowie Bayernu skontaktowali się właśnie z Nagelsmannem i jego pracodawcą. Usłyszeli, że za przedterminowe rozwiązanie kontraktu młodego trenera - dokument zachowuje ważność do końca sezonu 2022/23 - trzeba będzie sowicie zapłacić.



Julian Nagelsmann może kosztować nawet 30 mln euro

Ile dokładnie trzeba wydać? Już nie 15-20 mln euro, jak wcześniej spekulowano. Jeśli wierzyć niemieckim dziennikarzom, stawka wzrosła do 30 mln euro!



Należy się spodziewać, że klub z Lipska zainkasuje właśnie taką kwotę. Determinacja mistrzów Niemiec jest ogromna - w tej chwili nie widzą na rynku lepszego kandydata na szkoleniowca, który ekipę "Die Roten" mógłby prowadzić do kolejnych sukcesów nie przez sezon czy dwa, lecz przez lata.



