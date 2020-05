Fatalne wieści dla kibiców Schalke 04 Gelsenkirchen. Kontuzja kolana Suata Serdara, najlepszego strzelca zespołu, okazała się poważniejsza, niż pierwotnie przypuszczano.

Pomocnik Schalke najprawdopodobniej nie pojawi się już w tym sezonie na murawie. Urazu nabawił się w niedzielnej potyczce z Augsburgiem. Plac gry opuścił po godzinie. Diagnoza wskazuje na zerwanie więzadła pobocznego w lewym stawie kolanowym.

23-latek to w bieżącym cyklu najlepszy strzelec zespołu. W 20 potyczkach zdobył siedem bramek. Wszystko wskazuje na to, że poprawienie tych statystyk nie będzie możliwe. Jak donosi serwis sport1.de, oficjalny komunikat w tej sprawie wydany ma zostać we wtorek.

Dla ekipy z Gelsenkirchen to dramatyczna wiadomość. Drużyna wznowiła bowiem rozgrywki Bundesligi gorzej niż źle. Najpierw była derbowa porażka z Borussią Dortmund 0-4, potem niemal równie dotkliwa przegrana z Augsburgiem 0-3.