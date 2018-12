Tuż przed krótką zimową przerwą kibiców Bundesligi powinna rozgrzać piątkowa rywalizacja dwóch Borussii, czyli starcie lidera z wiceliderem. Piłkarze z Dortmundu podejmą rywali z Moenchengladbach. Bayern Monachium zagra w sobotę na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak Lewandowski mógł tego nie strzelić? (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Poprzednia kolejka Bundesligi, rozgrywana we wtorek i środę, przyniosła zaskakujące rozstrzygnięcie. Pierwszą porażkę w sezonie poniosła prowadząca w tabeli Borussia Dortmund. Drużyna Łukasza Piszczka przegrała na wyjeździe z beniaminkiem Fortuną Duesseldorf 1-2.

Reklama

W efekcie przewaga lidera (39) nad ekipami z Moenchengladbach i Monachium zmalała do sześciu punktów. Oba te zespoły zwyciężyły w minionej serii.

Biorąc pod uwagę ofensywny styl gry obu Borussii (strzeliły najwięcej goli w lidze), kibice powinni obejrzeć w piątek świetne widowisko. Jeżeli zaś kierować się statystykami, faworytami będą gospodarze.

Drużyna z Dortmundu wygrała bowiem sześć ostatnich meczów ze swoją imienniczką, w tym trzy wysoko u siebie: 4-0 w 2015 roku, 4-1 w 2016 i 6-1 w 2017. Poprzednim razem spotkały się w 18 lutego 2018 roku w Moenchengladbach (1-0 dla BVB).

To będzie szczególny mecz dla trenera gospodarzy Szwajcara Luciena Favre'a, który w przeszłości pracował z powodzeniem w Moenchengladbach (2011-15). Wprowadził zespół do Ligi Mistrzów.

- To było wyjątkowe w tamtym czasie. Ale od trzech lat jestem poza tym zespołem, a obecnie pracuję w Dortmundzie - zaznaczył Favre.

Przy okazji pochwalił swoich najbliższych rywali.

- Moenchengladbach ma bardzo skuteczny zespół. Są silni z przodu, również w pomocy. I świetnie zorganizowani - przyznał trener BVB.

Trzeci w tabeli Bayern Roberta Lewandowskiego, po środowym zwycięstwie nad czwartym RB Lipsk 1-0, czeka w sobotę wyjazdowe starcie z piątym Eintrachtem Frankfurt.

- Można powiedzieć, że to był istotny mecz. Wróciliśmy do gry - przyznał po wtorkowym spotkaniu z RB Lipsk piłkarz Bayernu Thomas Mueller.

W sobotę we Frankfurcie powinno być bardzo ciekawie. Trener Bawarczyków Chorwat Niko Kovacz jeszcze w poprzednim sezonie pracował w Eintrachcie, zdobywając z tym zespołem Puchar Niemiec. W majowym finale w Berlinie pokonał właśnie Bawarczyków 3-1.

Bayern zrewanżował się w meczu o Superpuchar Niemiec, wygrywając w sierpniu we Frankfurcie aż 5-0. W miarę upływu sezonu Eintracht grał jednak coraz lepiej, a najbardziej zaimponował w fazie grupowej Ligi Europejskiej - zwyciężył we wszystkich sześciu spotkaniach.

- Pokazaliśmy chęć zwyciężania w meczu z Lipskiem, teraz musimy ponownie wykorzystać całą naszą moc w sobotę i zdobyć trzy punkty we Frankfurcie - podkreślił trener Kovacz. Jak przyznał, Bayern wykorzystał porażkę BVB z Fortuną i zbliżył się do lidera.

Teraz, co podkreślił szef bawarskiego klubu Karl-Heinz Rummenigge, obrońca tytułu znów może skorzystać na ewentualnej stracie punktów przez piłkarzy z Dortmundu.

- Ważne, aby wykorzystywać takie szanse (jak porażka BVB - przyp.). Sześć punktów różnicy to wciąż dużo, ale co teraz istotne, to punkty, które możemy zdobyć we Frankfurcie - zaznaczył Rummenigge.

Równie ciekawie jak walka o tytuł wygląda rywalizacja o koronę króla strzelców. Obecnie liderami są Hiszpan Paco Alcacer z BVB i Serb Luka Jovic z Eintrachtu Frankfurt - po 12 goli. Lewandowski, Marco Reus (BVB) i Timo Werner (RB Lipsk) mają po 10 trafień.

Po 17. kolejce piłkarzy Bundesligi czeka prawie miesięczna przerwa. Wrócą na boiska 18 stycznia, gdy Bayern zagra na wyjeździe z Hoffenheim.

bia/ sab/