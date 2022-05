Bundesliga. Sobotni grad goli. Walka o puchary trwa!

Paweł Czechowski Bundesliga

Choć w kwestii mistrzostwa Niemiec wszystko stało się już jasne i kolejny raz swoją dominację w Bundeslidze potwierdził Bayern Monachium, to jednak za naszą zachodnią granicą nie wszystkie karty zostały rozdane. Kilka zespołów wciąż walczy o europejskie puchary - kilka o to, by w ogóle pozostać w rozgrywkach na kolejny sezon. W sobotę o 15.30 wystartowały cztery mecze ekstraklasy naszych zachodnich sąsiadów.

Zdjęcie Bundesliga. Piłkarze Unionu Berlin świętują jedną ze swoich bramek / Christian Kaspar-Bartke / Stringer / Getty Images