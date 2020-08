Krzysztof Piątek może na razie spać spokojnie. Do Herthy Berlin nie trafi bowiem groźny konkurent do miejsca w składzie. Oferta klubu z Bundesligi za napastnika West Ham United Sebastiena Hallera nie spełniła oczekiwań.

Haller rok temu przeszedł z Eintrachtu Frankfurt do West Ham United za około 50 milionów euro. W debiutanckim sezonie w Premier League wystąpił w 32 meczach, w których strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty. Pod koniec sezonu stracił jednak miejsce w podstawowym składzie. Przyszłość Francuza w ekipie "Młotów" stanęła pod znakiem zapytania. Pojawiły się doniesienia, że po roku gry może zostać sprzedany.

Włodarze West Ham liczą na pozyskanie środków dla trenera Davida Moyesa, aby wzmocnić skład. "Młoty" chcą bowiem uniknąć walki o utrzymanie w Premier League, jak to miało miejsce w kampanii 2019/2020. Konkretne zainteresowanie pozyskaniem Hallera wyraziła Hertha Berlin, która szuka zastępstwa dla Krzysztofa Piątka.



Jak informuje serwis 90min.com 26-letni napastnik nie spieszy się z opuszczeniem Londynu i ogólnie jest bardzo zadowolony z życia w Anglii. Inna sprawa, że oferta Herthy nie satysfakcjonowała West Ham. Klub z Berlina proponował dwuletnie wypożyczenie. Tymczasem Anglików interesuje transfer definitywny i to najlepiej za kwotę zbliżoną do tej, którą wydali rok temu.



Haller jest również na celowniku AS Monaco. Francuz ma nadzieję, że West Ham odrzuci wszystkie oferty i pozwoli mu walczyć o miejsce w składzie. Jego rywalem jest Michail Antonio, który popisał się ośmioma golami i asystą w zaledwie dziewięciu spotkaniach.