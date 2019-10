SC Freiburg zremisował z Borussią Dortmund 2-2 w meczu 7. kolejki Bundesligi. Już w 14. minucie boisko z powodu kontuzji musiał opuścić obrońca BVB Łukasz Piszczek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

Były reprezentant Polski w pewnym momencie usiadł na murawie z grymasem bólu na twarzy złapał się za pachwinę. Wszystko wskazuje na to, że odnowił mu się uraz, przez który musiał pauzować we wrześniu.

Pierwszą świetną okazję mieli gospodarze. Prowadzenie powinien dać im Gian-Luca Waldschmidt, ale w sytuacji sam na sam z bramkarzem strzelił nad poprzeczką.



Trafił za to Axel Witsel w 20. minucie i to Borussia wyszła na prowadzenie. Pięknie złożył się do strzału i z woleja trafił w okienko bramki Alexandra Schwolowa.

Szybko mógł odpowiedzieć Christian Guenter, ale spudłował. Krótko przed przerwą nie trafił też Waldschmidt, a w doliczonym czasie pierwszej części Schwolow uratował Freiburg po strzale Thorgana Hazarda.

Gospodarze wyrównali w 55. minucie po precyzyjnym strzale Waldschmidta.



Prowadzenie dla faworytów odzyskał Achraf Hakimí w 67. minucie, ale Borussia znów pozwoliła wydrzeć sobie punkty. W 90. minucie wstrzelona przed bramkę piłka odbiła się od Manuela Akanjiego i wpadła do siatki.



MZ



7. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-10-05 15:30 | Stadion: Schwarzwald-Stadion | Widzów: 24000 | Arbiter: S. Jablonski SC Freiburg Borussia Dortmund 2 2 DO PRZERWY 0-1 L. Waldschmidt 55' M. Akanji 89' (samob.) A. Witsel 20' A. Hakimi 67'

2 2 SC Freiburg Borussia Dortmund Schwolow Günter Heintz Koch Kübler Haberer Abrashi Höfler Schmid Waldschmidt Höler Buerki Akanji Guerreiro Hakimi Mouh Hummels Piszczek Goetze Delaney Witsel Hazard Reus SKŁADY SC Freiburg Borussia Dortmund Alexander Schwolow Roman Buerki Christian Guenter 89′ (samob.) 89′ (samob.) Manuel Obafemi Akanji Dominique Heintz Raphaël Guerreiro Robin Koch 67′ 67′ 75′ 75′ Achraf Hakimi Mouh 85′ 85′ Lukas Kübler 44′ 44′ Mats Hummels Janik Haberer 14′ 14′ Łukasz Piszczek 75′ 75′ Amir Abrashi Mario Goetze Nicolas Höfler 50′ 50′ Thomas Delaney Jonathan Schmid 20′ 20′ Axel Witsel 55′ 55′ Gian-Luca Waldschmidt 63′ 63′ Thorgan Hazard 68′ 68′ Lucas Höler Marco Reus REZERWOWI Mark Flekken Marwin Hitz Manuel Gulde Mateu Jaume Morey Bauzà Nico Schlotterbeck 87′ 87′ Marcel Schmelzer 85′ 85′ Vincenzo Grifo Dan-Axel Zagadou Woo-Yeong Jeong Mahmoud Dahoud Brandon Joel Gaetano Borrello 63′ 63′ Jadon Sancho Chang-Hoon Kwon Julian Weigl 75′ 75′ Nils Petersen 14′ 14′ 87′ 87′ Julian Brandt 68′ 68′ Roland Sallai Jacob Bruun Larsen