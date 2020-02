Prezes Bayernu Monachium, Karl-Heinz Rummenigge, jest zadowolony z pracy obecnego trenera Hansa-Dietera Flicka. Szkoleniowiec, który miał poprowadzić zespół tymczasowo, został porównany przez swojego szefa do Louisa van Gaala i Josepa Guardioli.

- Dzięki trenerowi Flickowi gra drużyny znów opiera się na właściwej filozofii - powiedział Rummenigge w wywiadzie dla "Kickera". - Hansi ma klarowny plan na każdy mecz. Pod względem taktycznym zespół jest przygotowany równie dobrze jak za czasów Louisa van Gaala, Juppa Heynckesa i Pepa Guardioli.

To bardzo wymowna opinia. Flick, wieloletni asystent, stał się najważniejszą postacią w sztabie trenerskim Bayernu ledwie przed trzema miesiącami, po tym jak zdymisjonowano Chorwata Niko Kovacza. Początkowo obowiązki pełnić miał jedynie do końca rundy jesiennej. Zachował jednak posadę i zbiera za swą pracę coraz lepsze recenzje.

Pod wodzą Flicka - obchodzącego dzisiaj 55. urodziny - monachijczycy wygrali grupę Ligi Mistrzów i wrócili na pozycję lidera w Bundeslidze. Kontrakt szkoleniowca wygasa z końcem obecnego sezonu. Mimo wysokich notowań nikt nie rozmawia z nim na temat prolongaty umowy. Rummenigge zapewnia jednak, że klub w tej chwili nie szuka innego kandydata do roli pierwszego trenera.

Już we wtorek Roberta Lewandowskiego i jego kolegów czeka konfrontacja z Chelsea Londyn w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dla Flicka to pierwszy z tych dni, które zadecydują o jego dalszej przyszłości na Allianz Arena. Niemieccy dziennikarze spekulują, że nowy kontrakt zapewni mu awans co najmniej do półfinału Pucharu Niemiec i półfinału Ligi Mistrzów - wszystko będzie jasne w pierwszej połowie kwietnia.

Co na to sam zainteresowany? - Mój los jest zapisany w gwiazdach - oznajmił na łamach "Bilda". - Wolę skupić się na teraźniejszości. Klub we właściwym czasie podejmie decyzję. Jeśli zespół zostanie powierzony innemu trenerowi, mój świat się nie zawali.

UKi