- Nie wolno wypaczyć naszej ligi, trzeba dokończyć sezon - powiedział prezes Bayernu Monachium Karl Heinz-Rummenigge w wywiadzie dla "Frankfurter Algemaine Zeitung". W przeciwieństwie do szefa UEFA Aleksandra Czeferina, który chciałyby zakończyć klubowe rozgrywki w czerwcu, uważa, że w tej sytuacji mogą one nawet potrwać do września.

- Musimy mieć na uwadze, żeby większość naszych klubów uniknęła katastrofy ekonomicznej. Dlatego moim zdaniem sezon 2019/20, jeżeli nie będzie innego rozwiązania, może zakończyć się nawet we wrześniu. Konsekwencją tego będzie, że kolejny zacznie się na początku zimy. Trzeba będzie dać piłkarzom wystarczająco dużo wolnego. To bardzo możliwy scenariusz - mówił szef lidera Bundesligi.

Rummenigge dodał, że Bayern od dawna przygotowywał się na kryzys związany z pandemią. Klub ma biuro w Szanghaju i dokładnie przeanalizował wszystkie sygnały o koronawirusie.



Placówka w Chinach została zamknięta, a pracownicy Bayernu od lutego zaczęli ściśle przestrzegać przepisów sanitarnych. Mimo to jeśli kryzys potrwa dłużej, również zespół Roberta Lewandowskiego znacząco odczuje jego konsekwencje gospodarcze.

Według szefa lidera Bundesligi europejski futbol znacząco zmieni się po ustąpieniu pandemii. Rynek transferowy ochłonie, będzie mniej spektakularnych transferów. - Wydatki transferowe będą bardziej racjonalne, ale reguły finansowego fair-play będą mniej restrykcyjne i bardziej elastyczne - stwierdził.

Jego zdaniem wraz z kryzysem upadnie projekt europejskiej Superligi. - Myślenie o tym, że niedługo powstanie Superliga, jest dziś absurdem - analizował w "FAZ" Rummenigge.

