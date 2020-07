Robert Lewandowski został uznany najlepszym piłkarzem sezonu 2019/20 przez związek zawodowy graczy występujących w niemieckich ligach (VDV). To czwarte takie wyróżnienie polskiego napastnika Bayernu Monachium.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Niemiec. Bayer Leverkusen - Bayern Monachium 2-4. Dwa gole Lewandowskiego - skrót. Wideo © 2020 Associated Press

Lewandowski otrzymał 40,2 procent głosów, zdecydowanie najwięcej ze wszystkich. Drugie miejsce zajął Anglik Jadon Sancho - 13,9 procent, a trzecie klubowy kolega Polaka Joshua Kimmich - 7,2 procent.

Reklama

Lewandowski, który był najlepszy w tym plebiscycie także w latach 2013, 2017 i 2018, został w tym sezonie królem strzelców po raz trzeci z rzędu i piąty w karierze. Uzyskał w Bundeslidze 34 bramki - najwięcej w historii, jeśli chodzi o zawodników zagranicznych w jednym sezonie.



Najlepszym trenerem uznano szkoleniowca Bayernu Hansiego Flicka - 58,2 procent głosów. W monachijskim klubie gra także Kanadyjczyk Alphonso Davies, który zdaniem innych piłkarzy był najlepszy wśród debiutantów - 45,9 procent. Tylko 15,5 procent otrzymał Norweg Erling Haaland, który w styczniu dołączył do Borussii Dortmund i w 15 występach - zazwyczaj nie po 90 minut - zdobył 13 ligowych bramek.

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.

Sprawdź szczegóły >>>