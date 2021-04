Mimo że ekipa Bayernu dostała trzy dni wolnego, Robert Lewandowski nie zamierza odpoczywać. We wtorek zjawił się w ośrodku treningowym mistrza Niemiec i zaliczył dodatkowe zajęcia. Na finiszu sezonu chce pobić blisko półwieczny rekord Gerda Muellera.

Jak donosi "Bild", Robert Lewandowski zameldował się na dodatkowym treningu we wtorek o 9.00 rano. Razem z nim do zajęć przystąpili Serge Gnabry, który dochodzi do pełni sił po infekcji koronawirusem, oraz młodzieżowiec Malik Tillman.



"Lewy" intensywnie ćwiczył przez godzinę, również bez piłki. Nie traci ani dnia, by dojść do wysokiej formy po okresie rekonwalescencji. Z powodu kontuzji więzadła pobocznego kolana, jakiej nabawił się w marcowym meczu eliminacji MŚ, pauzował przez cztery tygodnie.



Do gry wrócił w miniony weekend. W wyjazdowej potyczce z Mainz, przegranej przez Bayern 1-2, wpisał się na listę strzelców. Ligowy dorobek w tym sezonie powiększył w ten sposób do 36 trafień.



Robert Lewandowski goni Gerda Muellera

Indywidualny cel RL9 na finisz sezonu to pobicie rekordu Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 zdobył w Bundeslidze aż 40 bramek. By prześcignąć legendę, "Lewy" potrzebuje zatem jeszcze pięciu goli.



Bayernowi, który zmierza po kolejny tytuł mistrza Niemiec, do rozegrania pozostały trzy spotkania. Rywalami Bawarczyków będą kolejno: Borussia MG, SC Freiburg i FC Augsburg.

