W sobotnim meczu Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt Robert Lewandowski skompletował hat-tricka, a następnie w 68. minucie opuścił plac gry. Kapitan polskiej kadry poprosił trenera o zmianę i - jak sam przyznał - wierzy, że pozwoli mu to zachować najwyższą formę przy niezwykle napiętym terminarzu.

Robert Lewandowski notuje rekordowy początek sezonu. Nikt wcześniej nie zdołał zdobyć 10 bramek w pierwszych pięciu kolejkach Bundesligi .

Snajper Bayernu to prawdziwa maszyna do zdobywania bramek, gotowa zmiażdżyć każdego rywala, który stanie na jej drodze. Nawet on potrzebuje jednak czasem odpoczynku.



Podczas sobotniej potyczki z Eintrachtem Frankfurt (5-0), "Lewy" skompletował hat-tricka i w 68. minucie opuścił boisko. W jego miejsce na murawie zameldował się Eric Maxim Choupo-Moting.

- Co ja jeszcze mogę powiedzieć o Lewandowskim? Co najwyżej mogę dodać, że dziś poprosił o zmianę. To jest coś, to nie zdarzyło się chyba nigdy wcześniej - mówił na pomeczowej konferencji prasowej trener Bayernu Monachium Hansi Flick.



Decyzję o opuszczeniu placu gry skomentował także sam Lewandowski.



- Granie o pół godziny mniej znaczy dużo, jeśli występujesz co trzy dni i chcesz zachować swoje najlepsze wyniki - stwierdził Polak, cytowany przez "Sueddeutsche Zeitung".