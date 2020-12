Nie mogło być inaczej. Dwie bramki w hitowym meczu z Bayerem Leverkusen sprawiły, że Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem 13. kolejki Bundesligi.

Bayern Monachium został liderem Bundesligi, wyprzedzając właśnie Bayer Leverkusen, z którym bezpośrednio mierzył się w sobotę. Bawarczycy wygrali 2-1 po dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego.

Polski napastnik wyrównał wynik meczu pod koniec pierwszej połowy, natomiast zwycięską bramkę zdobył dopiero w ostatniej akcji meczu.



Oficjalny portal Bundesligi wybrał Lewandowskiego najlepszym zawodnikiem 13. kolejki Bundesligi.



- Na boisku widać już po nas zmęczenie. Być może to dlatego Leverkusen na początku meczu kontrolowało grę. Ale gdy jesteśmy zmęczeni, umiemy pokazać naszą jakość. Jesteśmy dobrze przygotowani i zawsze jesteśmy w stanie wrócić do meczu - cytuje polskiego snajpera strona niemieckiej ekstraklasy.



Dla Lewandowskiego to już czwarte takie wyróżnienie w tym sezonie. W tym tygodniu Polak został też wybrany najlepszym zawodnikiem 2020 roku na świecie w plebiscycie FIFA The Best.

32-latek prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi z dorobkiem 17 bramek w 12 meczach. Na drugim miejscu sklasyfikowany jest Erling Haaland z Borussii Dortmund (10 bramek).





Zdjęcie Robert Lewandowski znów okazał się nie do zatrzymania / PAP

