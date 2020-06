Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem sezonu 2019/20 w Bundeslidze! Polski napastnik Bayernu Monachium zdeklasował rywali w głosowaniu.

Co ciekawe, to dopiero pierwsze takie wyróżnienie Lewandowskiego w karierze. A przecież snajper Bayernu od lat jest czołową postacią Bundesligi. W tym sezonie zapewnił już sobie dziewiąty tytuł mistrzowski i pewnie zmierza po piątą w karierze nagrodę dla króla strzelców.

W głosowaniu na najlepszego piłkarza sezonu Lewandowski osiągnął miażdżącą przewagę. Na Polaka oddano 52 proc. głosów.



Drugie miejsce w głosowaniu zajął napastnik RB Lipsk Timo Werner, który zgarnął 15 proc. głosów. To o jeden punkt procentowy więcej niż skrzydłowy Borussii Dortmund Jadon Sancho.



Na kolejnych pozycjach znaleźli się Amine Harit (Schalke, 9 proc.), Erling Haaland (BVB, 6 proc.), Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 3 proc.) oraz Serge Gnabry (Bayern, 1 proc.).



W sobotę pewny kolejnego mistrzostwa Bayern zagra ostatni mecz sezonu przeciwko VfL Wolfsburg. Lewandowski w dotychczasowych 30 spotkaniach zdobył 33 bramki.



