Trener Bayernu Monachium Hansi Flick potwierdził podczas piątkowej konferencji prasowej, że Robert Lewandowski wraca do składu na mecz z 1. FSV Mainz 05. Spotkanie w ramach 31. kolejki Bundesligi odbędzie się w sobotę o godz. 15.30. Szkoleniowiec odniósł się również do nieprzychylnych komentarzy pod adresem dyrektora sportowego "Die Roten" Hasana Salihamidzicia.

Lewandowski nabawił się kontuzji w meczu z Andorą w eliminacjach mistrzostw świata. As reprezentacji Polski i Bayernu wypadł z gry w ważnym momencie sezonu. Brak "Lewego" Bawarczycy najbardziej odczuli w Lidze Mistrzów. Obrońców tytułu za burtę wyrzucili piłkarze Paris Saint-Germain.

Po blisko miesięcznej przerwie polski snajper wraca do gry. "Lewy" znalazł się w kadrze meczowej na wyjazdowy pojedynek z FSV Mainz. To samo dotyczy Leona Goretzki. Natomiast Marc Roca i Serge Gnabry muszą czekać na decyzję. "Musimy zobaczyć, jak będą wyglądali podczas piątkowego treningu - stwierdził Flick.



"Skład się zapełnia, co jest dla nas dobrą wiadomością" - zaznaczył szkoleniowiec "Die Roten".



Lewandowski ma szansę, żeby pobić rekord Gerda Muellera. W sezonie 1971/72 legendarny napastnik strzelił w Bundeslidze aż 40 goli. Polak ma na koncie 35 trafień, a do końca sezonu pozostały cztery kolejki.



"Przerwa Lewandowskiego trwała cztery tygodnie, ale pokazał podczas treningu, że jest w dobrej formie. Oczywiście będziemy go wspierać, jednak naszym głównym celem jest mistrzowski tytuł" - podkreślił Flick.



Jeśli Bayern wygra w sobotę z FSV Mainz, to zapewni sobie dziewiąty z rzędu tytuł mistrza Niemiec. Szkoleniowiec Bawarczyków wie jednak, że zadanie nie będzie łatwe.



"Drużyna pokazała jakość i charakter w ostatnich tygodniach. Chcemy przypieczętować tytuł w sobotę, ale wiemy, że Mainz jest w świetnej formie. Od sześciu spotkań są niepokonani" - stwierdził 56-letni trener.



Ostra reakcja Flicka

Flick odniósł się również do zamieszania, jakie ostatnio miało miejsce na Alianz Arena. Szkoleniowiec zapowiedział już, że po sezonie odchodzi z Bayernu. Powodem jego decyzji był m.in. konflikt z dyrektorem sportowym "Die Roten" Hasanem Salihamidziciem pod którego adresem wylała się fala nieprzychylnych komentarzy w internecie.



"Nie potrafię tego wyjaśnić. Każdy może sobie wyobrazić, jak się musi czuć, gdy jego rodzina jest obrażana. Granice zostały przekroczone i całkowicie to potępiam" - powiedział kategorycznie Flick.

