Wygląda na to, że kontuzja jest już za Robertem Lewandowskim. Polski napastnik dołączył do treningów z resztą zespołu - jeżeli można tak nazwać łączenie się z pozostałymi członkami drużyny przez internet.

Niedługo przed przerwaniem sezonu Lewandowski nabawił się kontuzji piszczeli, która miała wykluczyć go z gry na około miesiąc. Polak opuścił jednak zaledwie trzy spotkania, zanim sezon został przerwany.

Według zapowiedzi lekarzy Lewandowski miał już być gotowy do gry 4 kwietnia w meczu przeciwko Borussii Dortmund. I wygląda na to, że gdyby spotkanie mogło dojść do skutku, to snajper faktycznie by w nim zagrał.



31-letni napastnik pochwalił się w internecie nagraniem, na którym trenuje razem z drużyną Bayernu. Wszyscy zawodnicy transmitują swoje ćwiczenia przez kamery, a wszystko zdalnie koordynuje trener Hansi Flick.



Na kanale Bayernu pojawiła się nawet kompilacja ćwiczeń w wykonaniu zawodników mistrza Niemiec.



"Trening online z Bayernem. Nie poddajemy się i cieszymy się, że możemy być razem" - podpisał swój filmik na Instagramie Lewandowski.

