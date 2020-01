Nie mogło być inaczej. Gdy Bundesliga ogłosiła najlepszą jedenastkę minionej dekady, miejsce w ataku należało się Robertowi Lewandowskiemu. Co ciekawe, zestawienie składa się wyłącznie z piłkarzy Bayernu Monachium i Borussii Dortmund.

Z jednej strony nie ma zaskoczenia - w ostatnich 10 latach jedynie Bayern Monachium i Borussia Dortmund zdobywały mistrzostwo Niemiec, więc nic dziwnego, że to ich piłkarze zostali uhonorowani miejscem w najlepszej jedenastce dekady. Z drugiej strony, to aż dziwne, że żadna z pozostałych drużyn nie zdołała "przemycić" do składu nawet jednego swojego przedstawiciela.

Wśród wyróżnionych znalazł się zaledwie jeden jedyny piłkarz, który w przeciągu ostatniej dekady nie grał w Bayernie Monachium. Jest nim Marco Reus - od 2012 roku piłkarz Borussii Dortmund, a wcześniej Borussii Moenchengladbach. To także jedyny piłkarz z jedenastki, który nie ma na koncie żadnego mistrzostwa Niemiec.

W jedenastce dekady znalazł się także jeszcze jeden obecny piłkarz BVB - Mats Hummels. On jednak w latach 2016-19 grał w Bayernie, a z oboma klubami aż sześciokrotnie zdobywał mistrzostwo Niemiec. Drugim z zawodników z przeszłością w Dortmundzie jest oczywiście obecny snajper Bawarczyków Robert Lewandowski.

"Co jeszcze można powiedzieć o człowieku, który - pod nieobecność Messiego i Ronaldo - cieszyłby się walką o miano najlepszego piłkarza dekady? Lewandowski to nie tylko pięć najszybciej zdobytych bramek w Bundeslidze i cztery najszybciej w Lidze Mistrzów, ale także najlepszy zagraniczny strzelec w historii Bundesligi. Nie, to nawet nie połowa jego zasług. Pobijał rekordy w drodze po siedem mistrzostw Niemiec, cztery korony króla strzelców oraz siedem nagród dla piłkarza roku!" - zachwala kapitana polskiej kadry oficjalna strona Bundesligi.

"To trzeci najlepszy strzelec w historii całej Bundesligi, a dystans 47 bramek do wyprzedzającego go Klausa Fischera zostanie najpewniej pobity w najbliższym czasie" - dodają w komentarzu Niemcy.

Jedenastka dekady według oficjalnej strony Bundesligi:

Manuel Neuer - Philipp Lahm, Jerome Boateng, Mats Hummels, David Alaba - Javi Martinez - Arjen Robben, Thomas Mueller, Marco Reus, Franck Ribery - Robert Lewandowski.

Zdjęcie Najlepsza jedenastka dekady według oficjalnej strony Bundesligi /

