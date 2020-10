Robert Lewandowski zalicza fenomenalny początek sezonu na boiskach Bundesligi. Po pięciu spotkaniach Polak ma już na koncie 10 trafień, co oznacza, że jest skuteczniejszy od 62 drużyn występujących w pięciu najsilniejszych ligach Starego Kontynentu.

Rozgrywki Bundesligi dopiero nabierają tempa, a "Lewy" już może się pochwalić historycznym osiągnięciem. Nikt inny nie zdołał strzelić 10 goli w pierwszych pięciu kolejkach.



Ostatnią ofiarą kapitana polskiej kadry był Eintracht. W starciu z ekipą z Frankfurtu snajper Bayernu zanotował hat-tricka, a mistrzowie Niemiec zwyciężyli 5-0.



Lewandowski zdaje się być nie do zatrzymania i żaden snajper w Europie nie może się z nim równać. Genialna dyspozycja strzelecka Polaka - który zdobywa gola w lidze średnio co 37 minut - każe zestawiać go nie tyle z innymi zawodnikami, co wręcz całymi drużynami.



Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ekipy z pięciu najlepszych lig europejskich, okazuje się, że aż 62 z nich (czyli około 63 procent wszystkich klubów) strzeliło mniej bramek niż sam "Lewy". Na tej liście odnajdziemy nie tylko przeciętne drużyny, ale i światowych gigantów, takich jak: FC Barcelona, Real Madryt, Manchester City czy Manchester United.



Najciekawiej wygląda sytuacja w hiszpańskiej Primera Division, gdzie tylko Real Sociedad zdobył więcej goli niż Lewandowski, a Atletico Madryt zdołało jedynie zrównać się z naszym reprezentantem. Pozostałe ekipy nie mogą się konkurować z "Lewym", który kolejny raz stanie przed szansą pobicia historycznego rekordu Gerda Muellera, który zdobył 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi.





Drużyny z TOP 5 lig europejskich, które strzeliły mniej bramek niż Lewandowski:

(stan na 26.10.2020, godz. 15.)



Premier League: Crystal Palace, Wolverhampton, Arsenal, Manchester City, Newcastle United, Manchester United, Brighton, West Bromwich Albion, Burnley, Sheffield United, Fulham

Primera Division: Real Madryt, Granada, Villarreal, Cadiz, Osasuna, Elche, Getafe, Real Betis, Eibar, FC Barcelona, Sevilla, Valencia, Deportivo Alaves, Atlhetic Bilbao, Huesca, Celta Vigo, Levante, Real Valladolid

Serie A: AC Milan, Hellas Werona, AS Roma, Lazio, Benevento, Spezia, Genoa, Parma, Bologna, Udinese, Torino, Crotone

Bundesliga: Borussia Moenchengladbach, Werder Brema, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, Augsburg, Wolfsburg, Union Berlin, Bayer Leverkusen, Freiburg, Arminia Bielefeld, Hertha Berlin, FC Koeln, Schalke 04, FSV Mainz

Ligue 1: Girondis Bordeaux, FC Metz, AS Saint-Etienne, Nantes, Nimes Olympique, RC Strasbourg, Dijon

