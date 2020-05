Robert Lewandowski zdobył bramkę w meczu z Unionem Berlin i powiększył przewagę w klasyfikacji strzelców Bundesligi nad Timo Wernerem do pięciu trafień. Polski napastnik ma już na koncie 26 ligowych bramek, a 40 we wszystkich rozgrywkach. Ten wynik dał mu miejsce w historii piłki nożnej!

W pierwszej serii spotkań po restarcie Bundesligi Bayern Monachium zmierzył się z Unionem Berlin i pewnie wygrał 2-0. Pierwszą z bramek zdobył właśnie Lewandowski, z rzutu karnego pokonując Rafała Gikiewicza.



Tym samym Lewandowski zdobył już 26 bramkę w tym sezonie ligowym i jest coraz bliżej korony króla strzelców. Drugi w tabeli Timo Werner ma na koncie 21 goli - w sobotnim spotkaniu z SC Freiburg nie wpisał się na listę strzelców.



"Lewy" kontynuuje pogoń za niezwykłym rekordem Gerda Muellera, który jako jedyny w historii zdobył 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi. Szanse na to są jednak coraz mniejsze. Aby wyrównać jego osiągnięcie potrzebuje jeszcze 14 bramek - do końca sezonu pozostało osiem spotkań.



Niemniej bramka Lewandowskiego przeciwko Unionowi także dała mu miejsce w historii. Był to już jego 40 gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach - w zaledwie 34 spotkaniu.



Tym samym napastnik Bayernu został pierwszym zawodnikiem, który - obok Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego - zdobył przynajmniej 40 bramek w pięciu kolejnych sezonach w XXI wieku!

Zdjęcie Robert Lewandowski /HANNIBAL HANSCHKE /PAP/EPA

WG