Robert Lewandowski jest jednym z siedmiu zawodników nominowanych do nagrody dla najlepszego piłkarza sezonu Bundesligi. Polak pewnie zmierza po koronę króla strzelców Bundesligi.

Co ciekawe, by zapewnić sobie nominację do tytułu Piłkarza Sezonu, najpierw zawodnicy musieli zostać uhonorowani tytułem Piłkarza Miesiąca. W przeciągu sezonu tej sztuki dokonało siedmiu zawodników.



Niemcy chyba przyzwyczaili się do wyczynów strzeleckim Roberta Lewandowskiego, bowiem napastnik Bayernu Monachium tylko raz został uznany najlepszym piłkarzem w danym miesiącu. Miało to miejsce w sierpniu, na początku rozgrywek ligowych.



Oprócz Lewandowskiego jedynym piłkarzem Bayernu z nominacją jest Serge Gnabry. Z kolei Timo Werner, który po sezonie odejdzie z RB Lipsk do Chelsea FC, jest jedynym zawodnikiem, który dwukrotnie uzyskiwał tytuł Piłkarza Miesiąca.



Oficjalne głosowanie jest możliwe na stronie internetowej Bundesligi.





Nominowani do tytułu Piłkarza Sezonu Bundesligi:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium),



Amine Harit (Schalke 04 Gelsenkirchen),



Serge Gnabry (Bayern Monachium),



Timo Werner (RB Lipsk),



Erling Haaland (Borussia Dortmund),



Jadon Sancho (Borussia Dortmund),



Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen).

