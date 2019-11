Robert Lewandowski w tym sezonie jest w życiowej formie. Polski napastnik potwierdził to w ostatnim meczu reprezentacji ze Słowenią, w którym strzelił swoja 61. bramkę w koszulce kadry narodowej. W obszernym wywiadzie dla niemieckiego dziennikarza opowiedział, w jaki sposób dba o utrzymywanie się na wysokim poziomie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski o murawie na Stadionie Narodowym po meczu ze Słowenią. Wideo INTERIA.TV