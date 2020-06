Robert Lewandowski na pierwszym miejscu w klasyfikacji "Kickera" zakończył sezon niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej. Średnia nota Polaka to 2,42 (skala 1-6, "jedynka" oznacza klasę światową). Drugie miejsce zajął jego kolega z Bayernu Monachium Leon Goretzka - 2,71.

Także na trzecim i piątym miejscu znaleźli się zwodnicy Bayernu - Thomas Mueller (2,74) i Joshua Kimmich (2,78). Rozdzilił ich fiński bramkarz Bayeru Leverkusen Lukas Hradecky (2,75).

Dominacja Bawarczyków nie dziwi, bo zespół obronił tytuł mistrzowski. Lewandowski natomiast zdobył koronę króla strzelców.



Polski napastnik dziewięciokrotnie wybierany był do jedenastki kolejki. Nikt inny nie może się pochwalić takim wynikiem. Po siedem razy wyróżnieni w ten sposób zostali obrońca Borussii Dortmund Mats Hummels i napastnik RB Lipsk Timo Werner.



Aby znaleźć się w końcowej klasyfikacji, trzeba było być ocenionym w co najmniej 17 meczach sezonu. Warunek ten spełniło 203 piłkarzy.



Na 19. pozycji znalazł się bramkarz Unionu Berlin Rafał Gikiewicz (2,94). Na 107. natomiast sklasyfikowany został obrońca Borussii Dortmund Łukasz Piszczek (3,54).

